Yerli İmkanlarla Geliştirilen Sondaj Kuleleri Devam Ediyor

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLEN PETROL SONDAJ KULELERİ

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ‘Seyit Onbaşı’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ adlı petrol sondaj kulelerinin çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kulelerin yerli kaynaklarla üretildiğini ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Seyit Onbaşı sondaj kulesinin Şırnak Atak-3 kuyusunda faaliyet gösterdiği, Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinin ise Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nın 71’inci kuyusundaki sondaj çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda milli imkanlarla geliştirdiğimiz sondaj kulelerimiz ‘Seyit Onbaşı’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’, petrol üretim sahalarımızda görev başında. Seyit Onbaşı, Şırnak Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu ise Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nın 71’inci kuyusunda sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Milli kahramanlarımızın isimlerini taşıyan bu kuleler, yerin altındaki gücümüzü gün yüzüne çıkarıyor.” sözlerine yer verildi. Bu gelişmeler yerli üretimin artırılması ve milli kaynakların etkin kullanılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.