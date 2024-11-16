“Yerli İnsansız Helikopter Alpin-2 Uçuşa Geçti”

YENİ İNSANSIZ HELİKOPTER TANITILDI

Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’in güncellenmiş versiyonu Alpin-2’yi bir basın toplantısıyla tanıttı. 200 kg’a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan Alpin-2’nin manevra kabiliyetlerinin geliştirilmesine dikkat çekildi. Ayrıca, vinç benzeri ekipman sayesinde helikopterin operasyon sürelerinin kısaldığı bilgisi paylaşıldı. Pasifik Teknoloji, Alpin’in gelişmiş versiyonu Alpin-2’nin tasarımını tamamlayarak üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Alpin-2’ye yönelik anlaşma yapılması bekleniyor. Şirket, müttefik ülkeler pazarları için de çalışmalar gerçekleştirdiğini açıkladı. Pasifik, bu yılın Şubat ayında Alpin’in üreticisi Titra’yı bünyesine kattı.

PAZAR GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında “Alpin bizim yıldız ürünümüz. Biz bu yatırıma gireceğimiz gün, arkadaşlar bu helikopteri çoktan geliştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sokmuş, epeyce kullanımını yapmışlardı. Biz bu başarıyı büyütmeyi, ihracat pazarına sokmayı ve teknolojisini geliştirmeyi istedik. Bugün itibarıyla Alpin-2’nin tasarımı tamamlandı, üretimi yapılıyor. Konu ile alakalı Savunma Sanayi Başkanlığı’yla görüşmeler ve sözleşmeler yürütülüyor” dedi. Alpin’in hem savunma teknolojisi aracı hem de kargo taşımada kullanılabilmesi hakkında da bilgi veren Erdoğan, “İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Alpin-2’nin fiyatına dair bilgi vermeyen Erdoğan, askeri operasyonlarda kullanılan insanlı helikopterlerden ilk yatırım maliyetinde yaklaşık yüzde 90 tasarruf sağlandığını vurguladı. Alpin-2’nin operasyon maliyetinde ise yaklaşık yüzde 95 tasarruf sağladığını belirtti.

GELECEK İÇİN YATIRIM PLANLARI

Fatih Erdoğan, önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyar TL değerinde yatırım hedeflediklerini aktararak, “Gelecek dönemlerde hasılatın yüzde 50’den fazlasının ihracat gelirlerinden oluşmasını hedefliyoruz. Ar-Ge harcamalarının bütçemizde yüzde 35-40 arasında yer alacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı. Titra’yı satın aldıktan sadece üç ay sonra 150 milyon dolar üzerinden kurulmuş kurumsal yatırım girişi sağlandığını belirten Erdoğan, şirketin şu an kat kat üzerinde bir değerlemede yeniden kurumsal yatırım alabileceğini aktardı. Ayrıca, yatırımcıların gösterdiği ilginin sektöre ve şirketin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ALANLARINDA HİZMET

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, Türkiye’nin en kritik finans kuruluşlarına, kamu kurumlarına ve bankalarına hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi. Dönmez, “İstanbul Havalimanı’nın birçok bilişim ve siber güvenlik operasyonunu Pasifik Teknoloji sürdürüyor. Devlet demiryolları ile biletleme operasyonu da bizim geliştirdiğimiz teknolojiler üzerinden sağlanıyor.” şeklinde konuştu. Alpin-2’nin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Dönmez, insansız lojistik sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir yetenek olduğunu vurguladı. Alpin-2’nin toplam kalkış ağırlığının 550 kg, yük taşıma kapasitesinin ise maksimum 200 kg olduğunu belirtti. Ayrıca, Alpin-2’de yerli ve milli yazılımların kullanıldığını ve en kritik donanımların kendi geliştirdiklerini açıkladı.

PROJE GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI İLGİ

Alpin-2’de helikopter alanındaki kabiliyetlerini silahlı küçük helikoptere dönüştürme çalışmaları da sürüyor. Erdoğan, Roketsan ile METE füzesinin DUMRUL adındaki küçük helikoptere entegrasyonu için sözleşme imzalandığını belirtti. Askeri lojistiğin yanı sıra sivil lojistik alanında da birçok ülkeyle görüşme halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Şu anda 10’a yakın ülke ile görüşmelerimiz var. Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere geniş bir ilgi söz konusu.” dedi.