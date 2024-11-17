Yerli İnsansız Helikopter Yük Kapasitesini Arttırdı

YERLİ İNSANSIZ HELİKOPTERİN YÜK KAPASİTESİ

200 kilograma kadar yük taşıma yeteneğine sahip olan ilk yerli insansız helikopter, standartları yükseltmeyi başardı. Yapılan yeni yatırımlarla helikopterin yük taşıma kapasitesi 500 kiloya çıkacak. Bu gelişme, helikopterin savunma sanayisi içerisinde de önemli bir rol oynamasını sağlayacak.

GELECEK YATIRIMLAR VE GELİŞİM

Yerli insansız helikopterin artan kapasitesi, sektördeki rekabeti artıracak ve farklı uygulama alanlarında kullanılabilirliğini geliştirecek. Savunma sanayisinde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bu yatırımlar, Türkiye’nin teknoloji alanında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacak.