Yerli Marka Boykotlarına Bakan Tepki Verdi

YERLİ MARKALARA YÖNELİK BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yerli markalara yönelik boykot çağrılarına karşı çıktı. Bu tür girişimlerin üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Ekonomi alanındaki büyümenin güçlü üretim kapasitesi, ihracat odaklı büyüme modeli ve yenilikçi girişimlerle desteklendiğini vurgulayan Akçin, milli markaların uluslararası arenada daha fazla güç kazandığını söyledi. Türkiye’nin son 18 çeyrek boyunca kesintisiz pozitif büyüme performansı sergilediğini ifade etti.

PARASAL SIKIŞTIRMA DÖNEMİNDE İÇ TÜKETİMİN ÖNEMİ

Yunus Akçin, parasal sıkılaştırma dönemlerinin iç tüketim üzerindeki kritik etkisine dikkat çekti. “Yerli markalara yönelik boykot çağrıları, Türkiye ekonomisinin elde ettiği kazanımları tersine çevirmeye yönelik,” dedi. Akçin, bu durumun üretim ve istihdamı olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Ayrıca, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için kararlı bir mücadele verilmesi gereken bu dönemde, ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemlerin endişe verici olduğunu belirtti.

MÜSİAD’IN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ

MÜSİAD olarak, ülkeye katma değer sağlayan, istihdam oluşturan ve milli üretimi teşvik eden firmalara karşı yapılan boykot çağrılarının, ülke menfaatleriyle örtüşmediğini bir kez daha vurguladı. “İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir,” ifadelerini kullandı. Akçin, küresel ekonomide rekabet gücünün artırılması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yerli markalara sahip çıkılması gerektiğini ve Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.