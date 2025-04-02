Yerli Markaları Boykot Değil Destekleyin

MURADİYE OSB BAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Manisa’nın Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, CHP tarafından başlatılan boykotla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kıvırcık, “Yerli markalara boykot değil destek zamanı” diyerek bu boykotun, yerli üretime ve ülke ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Başkan Kıvırcık, yerli ve milli markalara yönelik olarak yapılan boykot çağrısını sosyal medya üzerinden açıkladığı mesajı ile eleştiriyor. Yerli markaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kıvırcık, “Son günlerde Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte bazı markalar kamuoyunda hedef haline geldi ve çeşitli boykot çağrıları yapılıyor. Bu tür çağrıların uzun vadede ülke ekonomisine, yerli üretime ve istihdama olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.

Kıvırcık, yerli markaların sadece ticari işletmeler değil, aynı zamanda ülkenin üretim gücünü ve istihdam kapasitesini simgeleyen önemli değerler olduğuna da değindi. “Bu firmalar, binlerce çalışana doğrudan ya da dolaylı olarak geçim kaynağı sağlamakta, tedarik zinciriyle birlikte geniş bir ekonomik ekosistemi beslemektedir. Firmalara yapılan boykot, aslında bu firmalardan geçimini sağlayan binlerce vatandaşımızın yaşam hakkını boykot etmektir” diyen Kıvırcık, yerli markaların siyasi tartışmaları dışında tutulması gerektiğini dile getirdi.

BOYKOT ÇAĞRILARI ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

Son olarak Kıvırcık, “Ülke ekonomimizin kendi vatandaşlarımız tarafından etkilenmeye çalışılarak siyaseten haklı çıkılabileceği iddiasından vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadeleri ile görüşlerini tamamladı.