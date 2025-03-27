Yerli Otomobil İçin Aile Alım Desteği

YERLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ ADIMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu doğrultuda, 3 veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere araç alım desteği sağlanması planlanıyor. Bu uygulama ile otomobile erişim kolaylaştırılacak. Programın özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uygun uzun vadeli finansman imkanı sunması amaçlanıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nın yüksek talep görmesi bekleniyor. Araç sahibi olma oranının yükselmesi, ailelerin mobilitesini artırarak sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor.

ARAÇ EMİSYONUNU AZALTMA HEDEFİ

Ailelerin yerli ve sıfır otomobille araç ihtiyaçlarının karşılanması, binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunu azaltacak. Verilecek desteğin Türkiye’nin milli otomobili Togg’un satışlarına da olumlu yansımaları olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de otomobillerin erişilebilirliğinin artırılması ve yerli üretim payının yükseltilmesi hedefleri doğrultusunda, mevcut üreticilerin yeni teknolojilere yönelmesi ve global pazarda yeni üreticilerin Türkiye’de üretim yapması önem taşıyor.

STRATEJİK HEDEFLER VE DÖNÜŞÜM

Ülkenin ihracat lideri olan otomotiv sektörünün dönüşümünü sağlamak amacıyla 2022’de “Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası” yayımlandı. Bu yol haritası kapsamında elektrikli araç ve batarya üretiminden şarj istasyonlarına, sürücüsüz araç geliştirmekten test merkezlerine kadar birçok alanda somut hedefler belirlenmişti. 2030 yılına kadar elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların pazar payının yüzde 35’e, yerlilik oranının ise yüzde 75’e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde Avrupa’da lider olma hedefi de belirtiliyor.

TOGG’UN ROLÜ VE ETKİLERİ

Togg, elektrikli ve akıllı bir otomobil olmanın ötesinde, Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki dönüşüme öncülük eden bir simge olarak dikkat çekiyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun önemli projelerinden biri olarak, 40’tan fazla girişim ile işbirliği yaparak inovasyonu teşvik ediyor. Togg’un geliştirilmesi, elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaşmasına ve mobilite ekosisteminin güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca, Togg’un yenilikçi yaklaşımları ve güçlü bir teknogirişim ekosistemine sahip olması, mobilite sektöründeki dönüşümü hızlandırıyor.

KÜRESEL BAŞARI VE YATIRIMLAR

Togg’un uluslararası pazarlarda başarı göstermesi, mobilite ekosisteminin dönüm noktasını hızlandırarak global yatırımlara yeni ivme kazandırması bekleniyor. Böylece, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki liderlik hedefleri de pekişecek. Bu gelişmeler, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki geleceğini şekillendirecek ve yeni iş fırsatlarını beraberinde getirecek.