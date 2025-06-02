Yerli Reaktör, Türkiye İçin Stratejik Dönüşüm

YERLİ REAKTÖR GELİŞTİRME HEDEFİ STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İsmail Cingöz, Türkiye için yerli reaktör geliştirme hedefinin yalnızca teknolojik bir adım olmadığını, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cingöz, yerli nükleer reaktör geliştirme hedefinin, nükleer enerji politikasında önemli bir sıçrama anlamına geldiğini dile getirerek, “Türkiye’nin kendi reaktörlerini tasarlayıp inşa edebilmesi; yalnızca enerji üretiminde değil, mühendislik, yazılım, güvenlik ve eğitim alanlarında da kritik bir eşiği temsil ediyor” dedi.

ENERJİ STRATEJİLERİ ULUSAL GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ

Cingöz, enerji sektöründe arz güvenliği, düşük karbon hedefleri ve teknoloji sahipliğinin ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinin merkezinde yer aldığını belirtti. “Nükleer enerji, uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor” diyen Cingöz, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği yerli üretim ve mühendislik kabiliyetini enerji alanına taşıma kararlılığı gösterdiğini ifade etti. Nükleer enerji yatırımlarının sadece enerji üretimi değil, teknoloji transferi, insan kaynağı yetiştirme ve yüksek katma değerli sanayi altyapısı kurma hedeflerinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

2030 STRATEJİSİ İLE YERLİ REAKTÖR HEDEFİ NETİFLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yerli modüler reaktör geliştirme hedefine dikkat çeken Cingöz, bunun nükleer teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve teknolojik yetkinliği artırmak açısından önemli olduğunu ifade etti. Cingöz, Türkiye’nin nükleer alanda önemli bir aşamada olduğunu belirterek, “Yerli reaktör geliştirme hedefi, Akkuyu ile başlayan sürecin kararlılıkla devam edeceğini ve bu süreçte edinilecek deneyimlerin mühendislik tasarım yetkinliğine evrileceğini gösteriyor. Savunma sanayisindeki başarıların benzeri, nükleer enerji başta olmak üzere tüm stratejik enerji alanlarında da mümkündür” dedi.

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAĞI POLİTİKASI ÖNEMLİ

Cingöz, üniversiteler, özel sektör iş birlikleri, staj programları ve Ar-Ge yatırımlarını kapsayan geniş çaplı bir eğitim ve insan kaynağı politikasının gerekliliğine vurgu yaptı. “Bu vizyonun sürdürülebilirliği ancak yerli bilgi birikimiyle mümkündür” diyerek önemini belirtti. Akkuyu NGS’nin Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki ilk büyük adımı olduğunu ifade eden Cingöz, bu projenin bir okul işlevi gördüğünü kaydetti.

AKKUYU BİR KAPASİTE GELİŞTİRME PLATFORMU

Akkuyu NGS’nin, yerli mühendis ve teknisyenlerin eğitim gördüğü bir okul niteliğindeki rolüne dikkat çeken Cingöz, projenin nükleer fizik, reaktör mühendisliği, radyasyon güvenliği ve santral işletmeciliği alanlarında Türk mühendislerine uygulamalı deneyim sunduğunu belirtti. “Bu deneyim, Türkiye’nin nükleer teknolojide bağımsızlık sürecini doğrudan destekleyecek” dedi. Akkuyu NGS’nin bilgi merkezi olarak genç mühendislere sunduğu fırsatların proje tamamlandığında sadece enerji değil, bilgi üretimi açısından da Türkiye’de kalacağını ifade etti.

SIRADAKİ PROJELER: SİNOP VE KIRKLARELİ

Akkuyu NGS ile başlayan süreçten sonra, Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki kararlı yürüyüşünün sadece ilk adım olduğunu vurgulayan Cingöz, sırada Sinop ve Kırklareli/İğneada sahalarında planlanan nükleer santrallerin bulunduğunu kaydetti. Cingöz, bu gelişmelerin Türkiye’nin enerji politikalarında uzun vadeli ve stratejik bir yaklaşım benimsediğinin göstergesi olduğunu belirtti. “Söz konusu projeler, yalnızca enerji arz güvenliğinin artırılması ve enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması hedeflerini gerçekleştirmekle kalmayacak; aynı zamanda yerli insan kaynağının yetiştirilmesi ve ileri teknoloji alanında bilgi birikiminin güçlendirilmesi açısından da büyük kazanımlar sağlayacaktır” dedi.