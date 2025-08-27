Yerli Sondaj Kuleleri Şırnak’ta Görevde

SONDAJ KULELERİ PETROL ÜRETİMİNDE GÖREVDE

Türkiye, milli kaynaklarla geliştirdiği sondaj kulelerini Şırnak ve çevresindeki petrol sahalarında aktif olarak kullanmaya başladı. Türk tarihinin kahramanları olan Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu isimlerini taşıyan kuleler, Gabar Dağı’nda keşfedilen petrolü gün yüzüne çıkarıyor. Bu sondaj kuleleri, yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimle birlikte ülkenin enerji bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Seyit Onbaşı sondaj kulesi Gabar Dağı Şehit Esma Çevik petrol sahasının Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu kulesi ise Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasının 71’inci kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kulelerle birlikte Şırnak’ta günde 86 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri, hem tarihi bir vefa niteliği taşıyor hem de Gabar Dağı’ndan elde edilen petrolü ekonomiye kazandırıyor.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Gabar Dağı’nda faaliyet gösteren Koca Yusuf petrol sondaj kulesinin ardından Naim Süleymanoğlu ve Seyit Onbaşı’nın da faaliyete geçtiğini duyurdu. Bakan Bayraktar, “Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf. Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu. Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı. İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak’taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net, enerjide tam bağımsız Türkiye” şeklinde ifadeler kullandı.