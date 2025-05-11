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Yerli Teknolojiler, Sinop’ta Test Ediliyor

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FÜZE BAŞARILI ŞEKİLDE HEDEFİ VURDU

DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı çerçevesinde, Sinop Atış Alanı’nda yer alan TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, hedefini tam isabetle vurup başarıyla imha etti.

TEKNOLOJİK SEVİYENİN GÖSTERGESİ

Sinop’ta milli teknolojilerin etkin bir şekilde test edildiği tatbikatta elde edilen bu başarı, savunma sanayinde gelinen teknolojik seviyeyi gözler önüne seriyor. Mühendislik ve teknik ekiplerin yoğun mesaisiyle geliştirilen ATMACA’nın sahadaki performansı tam not aldı. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta görev alan tüm personeli tebrik ederken, yerli sistemlerin etkinliğinin bir kez daha sahada kanıtlandığına dikkat çekti.

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