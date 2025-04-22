Yerli Turist Harcamaları Yüzde 82,5 Artış Gösterdi

Seyahat Harcamalarında Önemli Artışlar

Yerli turistlerin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği seyahat harcamaları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82,5 artarak toplam 419 milyar 300 milyon 959 bin lira seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024’ün dördüncü çeyreğine ait “hane halkı yurt içi turizm” verilerini duyurdu. Bu verilere göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir veya daha fazla geceleme kaydıyla yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin olarak kaydedildi. Seyahat edenler bu çeyrekte toplamda 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece şeklinde belirlendi. Yıllık bazda incelendiğinde ise, 2024’te toplam seyahat sayısı, önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bine ulaştı. Seyahat edenlerin toplam geceleme sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış göstererek 484 milyon 141 bin oldu. Ortalama geceleme süresi 7,2 gece olarak kaydedildi.

Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, 2024’ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 oranında artış gösterip 66 milyar 40 milyon 991 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 93’ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin lira ile kişisel harcamalar oluştururken, yüzde 7’si ise 4 milyar 594 milyon 81 bin lira ile paket tur harcamaları şeklinde gerçekleşti. Seyahat başına ortalama harcama ise 5 bin 759 lira oldu. Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2024 yılı itibariyle yıllık bazda yüzde 82,5 oranında artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak kaydedildi. Bu harcamaların yüzde 88,1’ini 369 milyar 276 milyon 184 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,9’unu ise 50 milyar 24 milyon 775 bin lira ile paket tur harcamaları temsil etti. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 274 lira oldu.

Seyahat Harcamaları İçindeki Dağılım

Söz konusu çeyrekte, harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 33,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,7 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 12,1 ile konaklama harcamalarının sahip olduğu görüldü. Bu harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimleri dikkate alındığında, yeme ve içme harcamalarında yüzde 61,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 33,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 50,3’lük artış gözlemlendi. Yıllık bazda harcama türlerinin seyahat harcamaları içindeki dağılımı değerlendirildiğinde ise en fazla payı yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 24,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 16,7 ile konaklama harcamaları aldı. Bu harcama türlerinin yıllık değişim oranları ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 81, ulaştırma harcamalarında yüzde 68,7 ve konaklama harcamalarında yüzde 78,8 şeklinde belirlendi.

Yakınları Ziyaret Amacıyla Yapılan Seyahatler

Söz konusu çeyrekte, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 63,1 ile en yüksek orana sahip oldu. İkinci sırada yüzde 25,6 ile “gezi, eğlence, tatil” yer alırken, üçüncü sırada yüzde 6,5 ile “sağlık” geldi. Seyahat amaçları yıllık bazda değerlendirildiğinde, yüzde 57,2 ile “yakınları ziyaret” ilk sırayı alırken, bunu yüzde 35,3 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 3,7 ile “sağlık” amacıyla yapılan seyahatler izledi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” konakladı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırayı 13 milyon 292 bin geceleme ile “kendi evi” alırken, “otel” ise 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Yıllık olarak bakıldığında, seyahate çıkanlar toplamda 328 milyon 972 bin geceleme ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. İkinci sırayı 77 milyon 911 bin geceleme ile “kendi evi” alırken, “otel” 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer buldu.