Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Artış Gösterdi

YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT HARCAMALARI ARTMIŞTIR

Yerli turistlerin, ülke içindeki seyahate dair harcamaları 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 82,5 artarak toplamda 419 milyar 300 milyon 959 bin TL olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı Yurt İçi Turizm 2024 yılı verileri, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte yurt içinde yaşayan 9 milyon 528 bin kişinin seyahate çıktığını gösteriyor. Seyahate katılanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile gerçekleştirdiği toplam seyahat sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin olarak belirlenmiştir. Bu çeyrek içerisinde yapılan toplam geceleme sayısı ise 76 milyon 576 bin olmuştur. Seyahat süresinin ortalama 6,7 gece olduğu tespit edilmiştir. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, 2024 yılında toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bin olmuştur. Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı ise yüzde 2,3’lük bir artışla 484 milyon 141 bine ulaşmıştır. Ortalama geceleme süresi ise yıllık olarak 7,2 gece olarak kaydedilmiştir.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK HARCMALARI YÜKSELMİŞTİR

Yerel turistlerin, seyahatleri sırasında yaptıkları harcamaların 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL seviyesine geldiği gözlemlenmiştir. Bu harcamaların yüzde 93’ü, yani 61 milyar 446 milyon 909 bin TL kişisel harcamalardan oluşmaktadır. Paket tur harcamaları ise yüzde 7 ile 4 milyar 594 milyon 81 bin TL olarak belirlenmiştir. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 759 TL olarak kaydedilmiştir. Yıl genelinde, yurt içindeki seyahatlerdeki toplam harcamaların geçen yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin TLye ulaştığı tespit edilmiştir. Bu harcamaların yüzde 88,1’i, 369 milyar 276 milyon 184 bin TL ile kişisel harcamalardan, yüzde 11,9’u ise 50 milyar 24 milyon 775 bin TL ile paket tur harcamalarından oluşmuştur. Seyahat başına ortalama harcama, 6 274 TL olarak belirlenmiştir.

HARCAMALARIN DAĞILIMI ÇEŞİTLENMİŞTİR

Dördüncü çeyrek dönemindeki harcamaların dağılım oranlarına bakıldığında, en yüksek paya yüzde 33,8 ile yeme ve içme harcamaları sahipken, bunu yüzde 27,7 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 12,1 ile konaklama harcamaları takip etmektedir. Bu harcamaların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişim oranlarına bakıldığında yeme ve içme harcamalarında yüzde 61,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 33,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 50,3’lük bir artış yaşandığı görülmüştür. Yıllık harcama türleri dağılımında ise, en büyük payı yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları alırken, yüzde 24,3 ile ulaştırma ve yüzde 16,7 ile konaklama harcamaları izlemektedir. Bu türlerin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında yüzde 81, ulaştırma harcamalarında yüzde 68,7 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 78,8’lik artış gözlemlenmiştir.

SEYAHAT AMACI DEĞİŞMİŞTİR

Dördüncü çeyrek itibarıyla seyahate çıkış amaçları arasında yüzde 63,1 ile “yakınları ziyaret” ilk sırayı alırken, yüzde 25,6 ile “gezi, eğlence, tatil” ikinci sırada yer almıştır. Üçüncü sırada ise yüzde 6,5 “sağlık” amacıyla yapılan seyahatler bulunuyor. Yıllık değerlendirmelerde yakınları ziyaret etmek, yüzde 57,2 ile başı çekerken, bunun ardından gezi, eğlence, tatil amacı ile meydana gelen seyahatler yüzde 35,3 ile gelmektedir. Sağlık amaçlı seyahatler ise yüzde 3,7 oranında yer almaktadır.

KONAKLAMA TERCİHLERİ DEĞİŞMİŞTİR

Dörtüncü çeyrek boyunca seyahate çıkanlar, 53 milyon 250 bin geceleme ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” konaklamayı tercih etmiştir. Geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin ile “kendi evi” gelirken, otel konaklaması 5 milyon 218 bin ile üçüncü sırada yer almıştır. Yıllık değerlendirmeye göre ise, seyahate çıkanlar 328 milyon 972 bin geceleme ile en fazla “arkadaş veya akraba evinde” kalmışlardır. İkinci sırada “kendi evi” 77 milyon 911 bin geceleme ile, üçüncü sırada ise “otel” 44 milyon 516 bin geceleme ile yer almıştır.