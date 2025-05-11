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Yerli Üretim Atmaca Füzesi Hedefi Vurdu

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ATMACA FÜZESİ BAŞARIYLA HEDEFİ VURDU

Denizkurdu-II 2025 Tatbikatı çerçevesinde, Sinop Atış Alanı’nda görevde bulunan TCG KINALIADA korveti, yerli üretim ATMACA füzesini başarıyla fırlatmış ve hedefi tam isabetle vurmayı başarmıştır.

TEKNOLOJİK SEVİYE GÖZLER ÖNÜNDE

Sinop’ta milli teknolojilerin etkin şekilde test edildiği bu tatbikatta elde edilen sonuç, savunma sanayindeki teknolojik gelişmeleri gözler önüne seriyor. ATMACA’nın sahadaki performansı mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla tam not alırken, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta görev alan tüm personeli tebrik ediyor. Yerli sistemlerin etkinliği bir kez daha sahada kanıtlanmış durumda.

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