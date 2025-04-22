Yerli Üretim Bayraktar TB2 Gururumuz

Yerel ve Ulusal Üretim Bayraktar TB2’nin Gururu

Yerli ve milli üretim olan Bayraktar TB2, dünya genelinde savunma sanayisinin parlayan yıldızı haline geldi. TB2’nin tamamen yerli motoru için kam milleri, dünya çapında tanınan ESTAŞ tarafından üretildi. Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ESTAŞ, ayrıca birçok tanınmış otomobil markasına da kam mili tedarik ediyor. Bayraktar TB2, istihbarat, gözetleme, keşif ve silahlı saldırı görevleri gerçekleştirebilen orta irtifa, uzun dayanıklı bir taktik insansız hava aracı olarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Türkiye ise TB2’lerin yerli motorlarındaki kam millerinin Sivas’ta üretildiğini, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın sosyal medya paylaşımında öğrenmiş oldu. Bayraktar, İHA’da kullanılan TM100 motorunun tasarım ve Ar-Ge süreçlerine değinerek ESTAŞ ve diğer yerli sanayi kuruluşlarına teşekkür etti.

Yerel Üretim ve Katkılar

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, “Bu projenin bir parçası olmak bizi çok mutlu etti” diyerek havada görev yapan dronların önemini vurguladı. Mavuş, “Bu dronlar için yerli ve milli olarak geliştirilen motorlara eksantrik mili üretmekteyiz. ESTAŞ ayrıca havacılık sektörüne yönelik kompozit ürünler de üretiyor. TB2’nin üretiminde yer alan TUSAŞ gibi önemli kurumlarla iş birliği içinde olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Mavuş ayrıca, “TM-100 motoru, TB-2 dronlarımızda özgün ve yerli bir motor olarak tasarlandı ve üretim aşamalarında büyük emekler harcandı” dedi.

Teknoloji ve Motivasyon

Mavuş, TB2 için kam mili üretmenin kendileri açısından bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Dışa bağımlı olmadan bu üretimde katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. ESTAŞ, hem TUSAŞ’ın PD170 T dizel motorunda hem de Bayraktar motoru TM-100 içerisinde yer alması bakımından büyük bir iftihar kaynağıdır” dedi. Ayrıca, geçmişte hava aracında kendi parçalarının olabileceğini hayal etmediklerini, ancak günümüzde gerçekleştirilen çalışmaların kendilerini gururlandırdığını ve motive ettiğini kaydetti. “Savunma sanayii Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Türkiye barış ve istikrar ülkesi konumundadır. Ülkenin ve devlet büyüklerinin üzerindeki yükler ağır. Bu durumu teknoloji ile destekleyen firmamız için müteşekkiriz. Bizim projelerinin bir parçası olmamız ise bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

– Sivas