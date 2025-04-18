Yerli Üretim Projesi’nde Alıcılar Buluştu

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYEN PROJE

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan “Türkiye’nin Kahramanları” projesi çerçevesinde düzenlenen Konya Üretici Programı, perakende sektöründe alıcılarla yerli üreticileri bir araya getirdi. Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, üreticiler 30’dan fazla büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan alım heyetiyle bir araya geldi ve ürünlerini tanıttı. Sürdürülebilir işbirliklerinin teşvik edilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi amacı güdülen etkinlikte katılımcılar, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine katılma fırsatı buldu.

HEDEFLER VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle 6 deprem ilinde bu çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Toprak, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformları, restoran zincirleri, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu da, küreselleşmenin yavaşladığı bu dönemde yerli üretim ve organize perakendenin önemini vurguladı. İki ana hedefleri olduğuna dikkat çeken Özpamukçu, “Ürün tedarikinin sürekliliği ve ürün güvenilirliği bizim temel önceliklerimiz. Bu açıdan üreticiyle doğrudan temas edilen bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor.” dedi.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Etkinlikte alanında uzman isimler, yerli üretimin teşvik edilmesi, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin oluşturulması yönünde kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Programa, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de katılım gösterdi.