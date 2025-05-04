Yerli Üretimle Dışa Açılan Başarı

HİDROPNEUMATİK SİLİNDİR ÜRETİMİ VE İHRACATI

Askerdeyken geliştirdiği hidropnömatik sistemli silindirlerin üretimi için 1995 yılında Bursa’da fabrika açarak yerli üretim yapan girişimci, ayrıca ihracatla ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Makine mühendisi Veli Kaynar’ın kurduğu firmada, yalnızca 6 bar hava kullanılarak sıvı ve gazların basıncını artıran sistemler ile 6 bar basınçlı havayla 100 ton kuvvet üreten hidropnömatik silindirler imal ediliyor. Kaynar’ın kendi tasarımıyla üretilen makineler, başta beyaz eşya, metal ve otomotiv sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Yurt dışına ihraç edilen bu silindirler, ülke ekonomisine de önemli katkıda bulunuyor. Ayrıca, fabrikada kaynaksız birleştirme, perçin, somun çakma ve sac şekillendirme gibi işlemlerde kullanılan yeni bir makinenin de üretimi yapılıyor.

İTHALATTAN İHRACATA GEÇİŞ

Firma sahibi Veli Kaynar, AA muhabirine verdiği bilgide, daha önce yurt dışından malzemeleri satan bir firmada çalıştığını ve ardından askere gittiğini ifade etti. Askerlik döneminde aklındaki çeşitli projelerin çizimini yaptığını belirten Kaynar, 1985 yılında hidropnömatik sistemli silindiri geliştirdiğini aktardı. 1995 yılında fabrika kurarak, “Öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda askerlik dönemimde bu resimleri yaptım. Geldikten sonra bu projeleri hayata geçirdik; imalatçı arkadaşlarla işbirliği yaptık. Daha önceden bu tür ürünler yurt dışından geliyordu ancak şu anda ülkemize katkıda bulunuyoruz, çünkü ithalatı yapılan bir üründü, şimdi ihracatı yapılır hale geldi.” dedi. Kaynar, bu silindirlerin pnömatiğin hızını hidroliğin gücüyle birleştirerek büyük enerji tasarrufu sağladıklarını vurguladı.

Kaynar, ürünlerini Çin’den Arjantin’e, ABD’den Güney Kore’ye kadar 19 ülkeye ihraç ettiklerini kaydederek, “19 ülkeye ihraç ediyoruz ama yurt dışındaki partner firmalarımız aracılığıyla ürünlerimiz aslında 70 ülkede kullanılmakta. Uzun yıllar bakım yapılmadan çalışan sistemlerimiz mevcut. Dünyadaki kaliteli ürünlerle eşdeğer ürünler üretiyoruz.” ifadesinde bulundu. Bahsi geçen teknolojik üstünlükleri olan ülkelerin üretim tarzlarını incelediklerini ve bu bilgilerle kendi bünyelerinde üretim gerçekleştirdiklerini belirten Kaynar, bu sayede kaliteli ürün oluşturdiklarını ekledi. Kaynar, hidropnömatik sistem ile somun ve cıvata çakabilen yerli makinelerin de satışını yaptıklarını, bu makinelerin beyaz eşya ve kombi sektörlerinde etkin olduğunu iletti. Türkiye’deki tüm beyaz eşya firmalarıyla çalıştıklarını açıklayan Kaynar, ayrıca makinelerinde iki güvenlik sisteminin bulunduğunu ve bunların patentlerini aldıklarını duyurdu.