Yerli Ürünler İçin Market Açıldı

BOYKOT MARKET AÇILDI

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, yalnızca yerli ürünlerin satıldığı “boykot market” faaliyete geçti. Açılış etkinliğine muhtar Cihat Ceylan, çeşitli davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

YERLİ ÜRÜNLERİN DESTEKLENMESİ

İşletme sahibi Recep Gülhan, açılışta katılımcılara teşekkür ederek, “Amacımız hem İsrail ürünlerini boykot etmek hem de yerli ve milli ürünlere dikkat çekmek” dedi. Muhtar Cihat Ceylan ise mahallelerindeki böyle bir marketin açılmasıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.