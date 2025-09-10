Haberler

Yerli Ürünler İçin Market Açıldı

BOYKOT MARKET AÇILDI

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, yalnızca yerli ürünlerin satıldığı “boykot market” faaliyete geçti. Açılış etkinliğine muhtar Cihat Ceylan, çeşitli davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

YERLİ ÜRÜNLERİN DESTEKLENMESİ

İşletme sahibi Recep Gülhan, açılışta katılımcılara teşekkür ederek, “Amacımız hem İsrail ürünlerini boykot etmek hem de yerli ve milli ürünlere dikkat çekmek” dedi. Muhtar Cihat Ceylan ise mahallelerindeki böyle bir marketin açılmasıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tokat’ta YEDAM’ın Tanıtımı Yapıldı

Tokat'ta Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, belediye çalışanlarına tanıtıldı. Merkez, bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek sağladığını duyurdu.
İsrail, Yemen’e Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, son 48 saatte Suriye ve Katar'a düzenlediği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı gerçekleştirdi. Husilere ait askeri hedefler vuruldu.

