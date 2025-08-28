Yerli Uyuşturucu Operasyonu 847 BİN 600 Hap

BAKAN YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarının ardından yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Bu doğrultuda, Zeytinburnu ve Sarıyer’de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile birlikte yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretimine yetecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda iki şüpheli tutuklandı.

SON 3 GÜNDE UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, İstanbul Valisi, operasyonu yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanı ile Jandarma ekiplerine tebriklerini iletti. Yerlikaya, “Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin” ifadelerini kullandı. Gençlere yönelik bir mesaj da veren Bakan, “Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız” dedi. Ayrıca zehir tacirlerine işledikleri suçların en ağır şekilde bedelinin ödettirileceğini vurguladı. “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” şeklinde açıklamada bulundu.