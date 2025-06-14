Yerli Ve Milli Parti Başkanı, Polis Sorunlarını Vurguladı

POLİSLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, “Polislerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, toplum güvenliği ve hizmet kalitesi anlamında çok önemlidir. Polislerimiz insanca yaşam istiyor, hak ettikleri değeri bekliyor. Polislerimizin sorunlarının ivedilikle çözülmesi şarttır” diyor. Teoman Mutlu, polislerin çalışma saatleri, maaş ve ek ödemeler ile barınma gibi konularda önemli bilgiler paylaştı.

POLİSLERİN TALEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mutlu, “Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, maaş ve ek ödeneklerin arttırılması, polislerimize sendikalarının verilmesi, lojman ve barınma imkanlarının artırılması, fazla çalışmaların saatlik hesaplanarak ücretlendirilmesi, 12-36 saat çalışma sisteminin yasallaştırılması, atama sisteminin puanlama ile belirlenmesi, ek görevlerin ücretlendirilmesi, dini ve milli bayramların yıllık izne tabi olunması ya da ücretlendirilmesi, yıpranma payının emeklilik yaş haddinden düşürülmesi, Polis Meslek Kanunu CMK ve DMK ile uyumlu yapılması, en önemlisi ikinci şarkın tüm personellerde kaldırılması” şeklinde konuşuyor.

POLİSLERİN KAMU GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Mutlu, “Göz bebeğimiz polislerimiz, gece gündüz demeden, bayram tatil bilmeden görev başında. Evinden, çocuğundan uzak; bazen aç, bazen uykusuz. Ama hala dimdik ayakta, vatan nöbetinde. Artık görmezden gelmeyelim. Polislerimiz insanca yaşam istiyor, hak ettikleri değeri bekliyor. Polislerimizin sorunlarının ivedilikle çözülmesi şarttır. Göz bebeğimiz polislerin çalışma koşullarını iyileştirmek toplumun huzur ve güvenliğine de olumlu yansır. Canlarını ortaya koyarak milletimizin güvenliğini sağlayan polislerimizin yaşadığı her sıkıntı, aslında tüm toplumu etkiler.” ifadelerini kullanıyor.

İKTİDARDAN SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR

Mutlu, “Motivasyonu yüksek, insanca şartlarda çalışan bir polis teşkilatı, suçla mücadelede daha başarılı olacak, vatandaşın devlete olan güvenini pekiştirecektir. İktidarın polislerimize yönelik söylemlerle değil, somut icraatlar ile destek vermesini bekliyoruz. Önerdiğimiz bu maddeler, polislerimizin beklentilerinin ve hak ettikleri yaşam standartlarının bir yansımasıdır. Görmezden gelinemeyecek bu talepler, milli bir mesele olarak ele alınmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir” şeklinde sözlerini tamamlıyor.