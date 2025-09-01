Yerli Ve Milli Parti Genel Başkanı Adalet Beklentisi İçin Reform Çağrısı Yaptı

TEOMAN MUTLU’DAN AÇIKLAMALAR

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 1 Eylül’de sona eren adli tatil sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Mutlu, “Tüm siyasi partiler, farklılıklarını bir kenara bırakarak milletin adalet beklentisini karşılayacak kapsamlı bir reformu el ele hayata geçirmek zorundadır” ifadesini kullandı.

ADALET BEKLENTİSİ

Mutlu, “Devletin temeli adalettir. Ancak halkımız adalete güvenini kaybetti. Artık sadece vatandaşın değil, hakimlerin, savcıların ve adliye çalışanlarının da sorunlarını dinlemek zorundayız. Çünkü belli ki onlar da en az vatandaş kadar dertli” şeklinde konuştu.

ADALETİN GÖRÜNTÜSÜ

Ayrıca, “Nasıl ki hasta doktordan derman bekler, bugün de millet adliyeden adalet bekliyor. Ancak adliyelerin hali ortada. Vatandaş da adliye mensupları da şikayetçi. Tüm siyasi partiler, farklılıklarını bir kenara bırakarak milletin adalet beklentisini karşılayacak kapsamlı bir reformu el ele hayata geçirmek zorundadır” diyerek duruma dikkat çekti.