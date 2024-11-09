“Yerlikaya: 47 İlde 235 Şüpheli Gözaltı”

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, ”Bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşaması, devletimizin teminatı altındadır” ifadeleriyle güvenlik konusuna değindi. DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Türk’ün de Kürt’ün de hakkını, hukukunu; huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir.”

BELEDİYELER HALKA HİZMET İÇİN VARDIR

Yerlikaya, belediyelerin yerel yönetimlerin temeli olduğunu vurguladı ve bu yetkinin yalnızca halka hizmet amacıyla kullanılması gerektiğini belirtti. “Hiç kimse, halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyeler, hemşehrilerine hizmet için vardır. Belediyecilik, her koşulda ve şartta hayatı kolaylaştırmak, şehrin gelişmesini sağlamak, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır” dedi. “Belediyelerin var olma sebebi şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Terörle iltisakın hendeği değildir” sözleriyle de dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADELEDE NET MESAJLAR

Yerlikaya, terörle ilişki kurmanın ve teröre destek vermenin belediyecilikle bağdaştırılamayacağını belirtti. “Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde gerçekleştirilen çeşitli eylemler sonucunda toplam 235 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilerek yönetici hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını da sözlerine ekledi.