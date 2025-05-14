Yerlikaya, 49 İlde 146 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan, “49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlediğimiz operasyonlarda; 146 şüpheli yakalandı” dedi.

Hedef: MAHALLİ SUÇ ÖRGÜTLERİ

Yerlikaya, bu operasyonların yerel suç örgütlerini hedef aldığını ve suçla mücadelede kararlılık gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, bu tür eylemlere karşı toplumsal huzuru sağlamak amacıyla çalışmaların yoğunlaştığını vurguladı.

Toplumsal Güvenliğin Artırılması

Elde edilen bulgular, ülke genelindeki mali suçlarla mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Operasyonların, bu tür suçların önlenmesi ve toplum güvenliğinin artırılması adına kritik rol oynadığı ifade ediliyor.