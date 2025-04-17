Yerlikaya: 577 Şahıs Gözaltına Alındı

YERLİKAYA’YLA BÜYÜK OPERASYON HABERİ

Bakan Yerlikaya, bu sabah düzenlenen “Narkokapan-Ankara” operasyonuyla ilgili olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı gerçekleştirdi. Yerlikaya, bu sabah Cumhuriyet tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonunu icra ettiklerini ve ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarını hedef aldıklarını vurguladı. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını belirten Yerlikaya, “Operasyonda şu ana dek 577 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz hala devam ediyor. Uyuşturucunun arzıyla mücadelede birçok farklı cephe var. Önceki gün, 5 ülkede eş zamanlı olarak yürüttüğümüz operasyonla uluslararası organize suç örgütlerine ciddi bir darbe vurduk. Baronundan sokak satıcısına kadar bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi ülkemizin geleceği ve bütün insanlık için bir savaş olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BAŞARI ORANLARI

Yerlikaya, kabine dönemlerinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda toplamda 65 bin 918 şüphelinin tutuklandığını ve yapılan operasyonlar esnasında 200 tondan fazla uyuşturucu madde ile 180 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı. 24’ü uluslararası ve 32’si ulusal olmak üzere toplamda 267 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, “Ayrıca, aranan 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Narkotik suçlardan 208 kırmızı bülten çıkartıldı. Biz durmadık ve durmayacağız. Sokaklarımızı tamamen temizleyene kadar bu kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ SORUNLARA DİKKAT

Bakan Yerlikaya, başka bir mücadele alanına da dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve iftira atanların varlığına değindi. “Bu sabahki operasyon öncesinde bile, polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını farklı alanlara çekmek isteyen kişiler vardı. Huzurumuzu tehdit etme cüreti gösteren alçak provokatörler, siber devriyelerimizin takibinde. Dün gece sosyal medyada 116 bin 333 paylaşım yapıldı; bunun yüzde 34’ü bot hesaplardan geldi ve paylaşımların yüzde 89’u olumsuz içerikliydi. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap vermelerini sağlayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemizdeki başarısızlıklarını hazmedemeyenlere ise buradan diyorum ki, ‘Umurumuzda bile değilsiniz.’ Kahraman polislerimle gurur duyuyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır ve buna cüret eden zehir tacirleriyle savaşmaya devam edeceğiz” diye belirtti.