Yerlikaya, 801,5 Kg Metamfetamin Ele Geçirdi

BAKAN YERLİKAYA’DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda, 29 parça halinde 773 kilogram metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplamda 801,5 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini belirtti. “Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenledik” şeklinde bilgi verdi. İki şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

TEBRİKLER VE MÜCADELE VURGUSU

Operasyonu düzenleyen Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, “Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.