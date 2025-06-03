Yerlikaya, 90 Şüpheliyi Yakaladıklarını Duyurdu

BAKAN YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamasında dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla bağlantılı bu örgütlerin tespit edilerek ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul’da H.K., İzmir’de E.U., Kastamonu’da G.A., Diyarbakır’da M.F.Y., Manisa’da A.S., Tekirdağ’da Ö.Ö., Van’da C.Ç., Muğla’da M.T., Karaman’da H.B., Mersin’de A.F.U. ve Bitlis’te Ö.B. elebaşılığındaki 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından yapılan operasyonlarda, 4,4 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı” dedi. Yapılan operasyonların İstanbul, Muğla, Manisa, Diyarbakır, Kastamonu, İzmir, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’da olduğu belirtildi.

SUÇLAR VE OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin birçok suç dalında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Özellikle, “sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka şahısların girmesini sağlamak”, “sahte borsa uygulamalarıyla dolandırıcılık” ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti” gibi eylemlerin tespit edildiğini kaydetti. Ayrıca, ruhsatsız tabancalar, sahte sürücü belgeleri ve çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiği aktarıldı.

DEVAM EDEN MÜCADELE VE TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. “Yakalanan şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı” diyen Bakan, operasyonları gerçekleştiren valilere, jandarma komutanlarına ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. Organize suçlarla mücadele çalışmalarının sürmeye devam edeceğini dile getirdi.