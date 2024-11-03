“Yerlikaya Açıkladı: 527 Bin 484 İşlem”

TRAFFIC INSPECTION RESULTS SHARED BY INTERIOR MINISTER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan trafik denetimlerine dair verileri açıkladı. Yerlikaya, “24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam: 3 Milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı” şeklinde belirtti.

EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ

Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin, “trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında engelliyor” ifadesini kullanarak, bu konuda farkındalık yaratmayı amaçladı. 2024 yılı içinde Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca, 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında denetim yapılan 3 Milyon 8 bin 247 araç arasında, mevzuata aykırı biçimde ışıksız ya da sesiz uyarı işaretleri kullanan 388 sürücüye işlem uygulandı. Hız ihlali yapan 155 bin 261 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 34 bin 668 araç, sürücü belgesiz kullanılan 18 bin 465 araç ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 araç tespit edildi. Toplamda yapılan işlemlerle birlikte 527 bin 484 araca ve sürücüye işlem gerçekleşti.

GÜVENLİ YOLCULUĞUN TEMELİ

Bakan, “Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim” diyerek tüm sürücüleri emniyet kemeri takmaya teşvik etti.