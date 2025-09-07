Yerlikaya: Asla Müsaade Etmeyeceğiz

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik tepki gösterdi. Özel, yaptığı açıklamada, “Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal’in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır.” dedi. Özel’in bu uyarıları, partinin geleceğine dair kaygıları gündeme taşıdı.