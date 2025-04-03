Yerlikaya: Bayram Trafik Kazalarında 13 Ölü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TRAFİK KAZALARINA YOL AÇTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu süre zarfında 583 trafik kazasında 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 959 vatandaşın yaralandığını aktardı.

TRAJEDİK KAYIPLAR VE AİLELERİN DUYGUSAL ACISI

Bakan Yerlikaya, “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” şeklinde konuştu. Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye ulaştığını belirtti. Bu süre içerisinde 5 bin 743 vatandaşımız yaralanmış durumda.

TRAFFİK DENETİMLERİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, paylaşımına devam ederek, “9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı.” ifadesini kullandı. Denetlemelerin amacının işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.