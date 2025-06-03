Yerlikaya’dan Deprem Açıklaması Geldi

DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yerlikaya, “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir.” dedi.

BİNA HASARLARI VE YARALILAR

Açıklamanın devamında Bakan, ilk belirlemelere göre şehirdeki yerleşim alanlarındaki binalarda herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını aktardı. Fethiye’de bir panik atak durumu nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün hastaneye kaldırıldığını belirten Yerlikaya, “Ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜREÇLERİ

Bakan, 8 kişinin tedavisinin ayakta yapılarak taburcu edildiğini, 46 vatandaşın ise acil serviste tetkik ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. Yerlikaya, hayatını kaybeden Afranur için başsağlığı dileyerek, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” şeklinde ifadelerde bulundu.