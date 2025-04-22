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Yerlikaya’dan Taziye Mesajı Geldi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

ADLET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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