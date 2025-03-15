Yerlikaya’dan Uyuşturucu Mücadelesinde Yeni Dönem

ALI YERLİKAYA YENİ YÖNTEMLERLE MÜCADELEYİ HIZLANDIRACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı’ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini vurguladı. Yerlikaya, “Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023’ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor” şeklinde konuştu. Yerlikaya, Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen bir iftar programında açıklamalar yaptı.

SUÇLA MÜCADELE KARARLILIĞI

Bakan Yerlikaya, terör ve diğer suçlarla mücadele konularında sürekli gelişim içinde olduklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimizden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği görev, bu yüzyıl, huzurun yüzyılı olacak diyor. Biz huzurun yüzyılı olması için İçişleri Bakanlığı’mızda 675 bin personelimizle çalışıyoruz. Başta terör ve terörün tüm türleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve tüm suçlularla mücadelede 2 günü bir olmadan arkadaşlarımızla beraber Allah için çalışıyoruz. Bunların neticelerini de alıyoruz. Devlet ve millet iradesinden başka bir güç yoktur. Biz milletimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KULLANILMASI

Yerlikaya, suç örgütlerinin gençleri istismar ettiğini belirterek, “14, 15, 17 yaşındaki çocukları 3 liraya, 5 liraya kandırıp, ‘Motosikletin üstüne bin benim hemşerilerime racon kes’ diyorlar. Var mı öyle bir yağma. Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız. Bu ülkede kanun var, nizam var. 2-3 gün Tiktok’tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük olduğu için benim arkadaşlarım onları alır ve götürüp adalete teslim eder” dedi.

ADANA’DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE MESAJ

Adana’da sorun yaratan suç örgütlerine karşı çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, “4 Haziran 2023’ten bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 940 organize suç örgütünü çökertip götürüp adalete teslim ettik. Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Onlara buradan sesleniyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlılığı azmiyle o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip cezaevine tıkacağız. Bu boynumuzun borcu. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” açıklamasında bulundu.

YENİ TEKNİKLERLE MÜCADELE VURGUSU

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede yeni bir dönemin başlayacağını dile getirerek, “Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle de mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023’ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor. Şu ana kadar uyuşturucu da günde 117 ortalama tutuklama var. Bakın, bayramdan sonra neler oluyor. Gittiğiniz yol yol değil. Gelin bizim gibi sağlam ve doğru yerde durun” sözleriyle mücadele kararlılığını ortaya koydu.