Yerlikaya: GÜRZ-22 Operasyonunda 55 Terörist Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 17 ilde gerçekleştirilen “GÜRZ-22” operasyonları hakkında bilgi verdi. Yapılan operasyonlar sonucunda 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Yerlikaya, “Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, güvenlik güçlerinin durmaksızın görevine devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin güvenliği için atılan adımların sürekli olacağını ve terör örgütlerinin yok edilmesi için tüm güçlerle çalışacaklarını ifade etti.

HALK DESTEĞİNE VURGU

Yerlikaya, bu mücadelede milletin dualarına ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerine ait bir konu olmadığına dikkat çekerek, toplumsal birlikteliğin önemine değindi.