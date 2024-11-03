“Yerlikaya’nın Emniyet Kemeri Denetim Mesajı”

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI ÖNEMİ

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında engellediği ifade ediliyor. Bu bilgi, yol güvenliği açısından emniyet kemerinin ne denli kritik bir araç olduğunu gösteriyor.

DENETİM RAKAMLARI

2024 yılı itibarıyla Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetim sayısı 29 milyon 97 bin 535 olarak kaydedildi. Bu denetimler sonucunda 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldı. Bu veriler, trafik güvenliğini artırmak için yürütülen çalışmaların kapsamını ve ciddiyetini ortaya koyuyor.