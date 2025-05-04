Yerlikaya, Özel’e yapılan saldırıyı kınadı

YERLİKAYA’DAN SALDIRIYA TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma etkinliğinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

FAILİN YAKALANDIĞI AÇIKLANDI

Yerlikaya, saldırganın kimliğini ortaya koyarak “Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” dedi. Ayrıca, Bakan, “Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır” ifadesini kullandı. Bu durum, toplumda güvenlik ve huzurun önemine bir vurgu yapıyor.