Yerlikaya, Paylaşımları Takip Ediyoruz Dedi

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilerin dikkatli bir şekilde takip edildiğini ifade etti. “Suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TAKİP EDİLİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.