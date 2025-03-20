Yerlikaya: Saraçhane Olaylarında 6 Polis Yaralı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YAPILAN OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon, Türkiye gündeminde geniş yankı buluyor. Soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SOKAK ÇAĞRISINI DUYURDU

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’na destek için geldiği Saraçhane’de yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum.” dedi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleştirilen protestolar hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin temeli olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.