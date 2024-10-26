“Yerlikaya Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı”

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE GÖRÜŞME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yürüttükleri “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi” kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık’ta ağırladıklarını ifade etti.

ÖNEMLİ DEĞERLERİ PAYLAŞMA

Bu projede, şehit ve gazi yakınları bir araya getiriliyor ve kadınlar ve genç kızlar, ülkenin farklı bölgelerinde tarihi ve kültürel öneme sahip değerlerle buluşturuluyor. Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman’dan Çanakkale’ye, Hakkari’den Nevşehir’e, Bitlis’ten Trabzon’a, Siirt’ten Bursa’ya, Diyarbakır’dan Van’a ve Şırnak’tan Ankara’ya gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik” dedi.

ŞEHİT VE GAZİLERİ UNUTMAMAK

Bakan, şehit ve gazi ailelerinin her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” şeklinde konuştu.