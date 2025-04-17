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Yerlikaya: Yakalanan Şüpheli Sayısı 602

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Bugün Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Yerlikaya’nın açıklaması, düzenlenen operasyonların etkisini gözler önüne seriyor ve sürecin devam ettiğini vurguluyor. Yakalanan şüpheli sayısının yüksek olması, güvenlik güçlerinin çalışmalarının önemini artırıyor.

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