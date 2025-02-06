Yerlinin Döviz Mevduatı Azaldı

DÖVİZ MEVDUATINDA DÜŞÜŞ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, son bir haftada 1 milyar 355,20 milyon dolar azalma yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 827,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 31 Ocak ile biten haftada 164 milyar 472,10 milyon dolara geriledi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATLERİ

Gerçek kişilerin döviz mevduatları, geçen haftaya kıyasla 11,40 milyon dolar artış göstererek 103 milyar 997,30 milyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 366,50 milyon dolar azalarak 60 milyar 474,80 milyon dolara düştü.

PARETE ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı da 1 milyar 197 milyon dolar geriledi. Parite etkisinden arındırıldığı zaman, gerçek kişilerin döviz mevduatları 50 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 147 milyon dolar azalma gösterdi.