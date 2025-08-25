Yeryüzü Doktorları Etiyopya’da Ameliyat Yaptı

YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ, ETİYOPYA’DA İLK ARTROSKOPİK CERRAHİYİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Etiyopya’nın Somali eyaletine bağlı Jigjiga bölgesinde ilk artroskopik cerrahi ameliyatlarını yaptı. Dernekten gelen bilgilere göre, sağlık faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, 15 Ağustos-25 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarıyla birlikte Etiyopya’da 10 günlük bir sağlık kampı düzenledi.

İLK KEZ ORTOPEDİ ALANINDA BİR İLK

Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi’nde gerçekleşen ortopedi muayene ve ameliyatları, gönüllü sağlık ekibinin bölgedeki bir ilki sağlamasına olanak tanıdı. Doktorlar, anestezistler, hemşireler ve destek ekibinden oluşan ekip, 176 hastanın muayene ve tetkiklerini gerçekleştirdi. Ekip, 35’in üzerinde kalça, diz protezi ve artroskopik menisküs cerrahisi gibi kapalı ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi.

BAŞARILI OPERASYONLAR VE TEŞEKKÜR

Yeryüzü Doktorları, muayene ve ameliyat sayısını belirlemesine rağmen bu sayının da üzerinde operasyon yaparak sağlık kampını tamamladı. Etiyopya Somali Eyalet Başkanı Mustafa Muhumed Omer, başarılı operasyonlar dolayısıyla Yeryüzü Doktorları ekibini ziyaret etti. Omer, yapılan ameliyatlar için gönüllü ekibe plaket vererek, onlara teşekkür etti.