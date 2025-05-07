Yeryüzü Doktorları Kurban Etini Ulaştıracak

KAMPANYA DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Yeryüzü Doktorları, “Kurban Olsun, Sağlık Olsun” adıyla başlattığı kampanya kapsamında hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmayı planlıyor. Dernek, dünya genelinde açlıkla mücadele eden milyonlarca kişinin yetersiz ve sağlıksız beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtirken, bu durumun ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguluyor. Yeryüzü Doktorları, insani yardım çabalarına ve sağlık hizmetlerine devam ederek bu mücadeleyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu yıl geniş bir coğrafyada kurban faaliyetleri yürütecek olan dernek, Türkiye’den Gazze’ye, Burkina Faso’dan Hindistan’a kadar uzanan bir destek ağı oluşturuyor. Yurt dışında kurban hisse bedelini 4 bin 600 lira, Gazze için 15 bin lira ve Türkiye için ise 20 bin lira olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonları aracılığıyla toplamda 21 ülkeye destek sunacak. Bu yıl bayramda Gazze’nin yanında olmayı planlayan dernek, bölgedeki sağlık hizmetlerini sürdürerek hayati yardımları ulaştırmaya devam edecek.

Yeryüzü Doktorları, Gazze için yapılan kurban bağışlarını geçen yıl olduğu gibi üçüncü ülkelerde kesip konserve haline getirecek. Avrupa standartlarına göre hazırlanan etlerin kullanım ömrü 2 yıl olacak. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yurt içindeki kurban organizasyonlarını deprem bölgesinde gerçekleştiren dernek, bu sene de bağışlanan kurbanları yine depremzede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde, Yeryüzü Doktorları bayram boyunca Afganistan ve Çad’da gönüllü ekipleriyle sağlık hizmetleri sunacak. Mobil sağlık hizmetleri, özellikle kadın ve çocuklara yönelik muayeneler ve temel sağlık kontrolleri için uygulanacak.

Kurban kesimleri, Yeryüzü Doktorları tarafından bağışçılarla mesaj ve görüntü yoluyla paylaşılarak gerçekleştirilecek. Bağış yapan hayırseverler, kurbanlarının hangi ülkede kesildiğini özel hazırlanmış videolar aracılığıyla görebilir. Dernek, bağış kabulünü web sitesi üzerinden, bankalar aracılığıyla ve elden sürdürmeye devam ediyor.