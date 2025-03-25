Yeşil Çevre Geleneksel İftar Programı Bursa’da

YEŞİL ÇEVRE KOOPERATİFİ İFTAR PROGRAMINI DÜZENLEDİ

Yeşil Çevre Kooperatifi üyeleri, Ramazan ayının manevi duygularını paylaşmak için Bursa Business School’da geleneksel bir iftar programında bir araya geldi. Gecenin ev sahipliğini Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın üstlendi. Programa; Barakfakih Organize Sanayi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Saymanı Arif Demirören, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlı, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Yeşil Çevre Yönetim Kurulu üyeleri, Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürleri ile Jandarma Komutanları, KOSAB, BOSAB ve Uludağ OSB Bölge Müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

RAMAZAN’IN ANLAMINI VURGULADI

Genel Müdür Mehmet Aydın, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayında kooperatif üyeleriyle aynı sofrada olmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Aydın, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Böyle özel bir ayda siz kıymetli üyelerimizle birlikte olmak, aynı sofranın etrafında buluşmak bizlere güç veriyor” şeklinde konuştu. Aydın, Yeşil Çevre Kooperatifi’nin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. Aydın, “2023 yılı Temmuz ayında devreye aldığımız Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisimiz, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının atık yönetimi konusunda ciddi bir boşluğu doldurmuştur. Bu tesis sayesinde hem çevremizi koruyor, hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz” dedi.

KULLANILMIŞ SUYU SANAYİDE YENİDEN KAZANDIRMA PROJESİ

Bölgedeki artan sürdürülebilir su kullanımı taleplerine karşılık verecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da belirten Aydın, “Sanayicilerimizin özellikle üretim süreçlerinde yeniden kullanılabilir suya olan ihtiyacını biliyoruz. Bu doğrultuda, kullanılmış suyu ileri arıtmadan geçirerek yeniden sanayinin kullanımına sunacak bir sistemi devreye almak için çalışıyoruz. Şu an hazırlık aşamasındayız ve inşallah kısa zamanda sizlerle bu projenin detaylarını paylaşacağız” dedi.

BİRİKLİK VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Gecede konuşan BARSİAD Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Saymanı Arif Demirören ise, böyle anlam dolu bir programda bir araya gelmenin kendileri için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğuna dikkat çekti. Demirören, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren özel bir dönem olduğunu vurguladı. “Bu sofralar gönül birliğidir, dayanışmadır. Birlikte hareket etmenin, aynı masa etrafında buluşmanın değerini çok iyi biliyoruz. Ramazan bize hem birlik olmanın, hem de birlikte yol yürümenin kıymetini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

İftar programı, katılımcıların samimi sohbetleri ve iyi dilekleriyle sona erdi.