Yeşil Enerji İşbirliği İçin Mutabakat İmzalandı

YEŞİL ELEKTRİK İLETİMİ İÇİN TARİHİ ANLAŞMA

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Avrupa’ya iletimi için önemli bir mutabakat imzalandı. Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz kaynaklardan elde edilen elektrik, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotası üzerinden Avrupa pazarına ulaşacak.

BAKANLAR DÜZEYİNDE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı kapsamında Bakü’de bir araya gelen enerji bakanları, projenin detaylarını görüştü. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Vakhtang Tsintsadze’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeşil enerji işbirliğinin somut adımları belirlendi.

YENİ ENERJİ KORİDORU AVRUPA’YA UZANIYOR

22 Kasım 2024’te İstanbul Enerji Forumu’nda mutabık kalınan proje, dört ülkenin enterkonneksiyon hatlarıyla birbirine bağlanmasını öngörüyor. Bu anlaşma, Türkiye’nin enerji koridoru olma stratejisini güçlendirirken, Avrupa’nın temiz enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmesini sağlayacak.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE VERİMLİLİK SAĞLANACAK

Proje, enerji arz güvenliğini artırmanın yanı sıra voltaj ve frekans senkronizasyonu, üretim tesislerinin verimliliği ve iletim altyapısının iyileştirilmesi gibi avantajlar sunuyor. Bölgede enerji güvenliğinin yanı sıra ekonomik verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlanacak.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ HUB ROLÜ GÜÇLENİYOR

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) gibi stratejik projelerdeki konumunu pekiştiren Türkiye, bu yeni elektrik iletim hattıyla hem Azerbaycan ile işbirliğini derinleştirecek hem de Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Mutabakat zaptı, dört ülke arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının ticaretini kolaylaştıracak bir mekanizma oluşturuyor. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz kaynaklardan üretilen elektriğin bölgesel ve uluslararası pazarlara ulaşması, iklim hedeflerine ulaşmada da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.