Yeşil Fren Lambası Kazaları Azaltıyor

Trafik Kazalarının Azaltılmasında Yenilik

Trafik kazaları, dünya genelinde can kaybına yol açan en önemli faktörlerden biri olmaya devam ederken, Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma umut verici bulgular sunuyor. Araştırma, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Peki, bu yenilik tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte konunun detayları…

Yeşil Fren Lambası: Trafikte Yeni Bir Çözüm

Geleneksel fren lambaları sadece araçların arkasında bulunarak diğer sürücülere sinyal veriyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların önüne eklenecek yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde devrim yaratabileceğini iddia ediyor. Özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte, sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlaması güç olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Çalışmada, 200’den fazla kaza analiz edilerek, sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit ediliyor.

Yeşil Renk Tercihinin Sebebi

Araştırmacılar, çeşitli renk seçeneklerini test etse de yeşil renk konusunda fikir birliğine ulaştı. Öncelikle kırmızı düşünüldü ancak testlerde yeşilin daha doğal ve kolay algılandığı gözlemlendi. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajı veriyor. Böylece kafa karışıklığının önüne geçiliyor. Sözcü’nün haberine göre, yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Zorunlu Olacak mı?

Yeşil fren lambası sistemi henüz test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü firmalar bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı haline getirebileceği öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamasına rağmen, sistemin trafik güvenliğine katkısı nedeniyle 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği spekülasyonları dolaşıyor.