Yeşil Göl, Doğal Güzellik İçeriyor

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Çorum’un Laçin ilçesindeki bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmesi sonucu oluşan “Yeşil Göl”de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal güzellik, çevresindeki bitki örtüsü ile birlikte yöre halkı tarafından “saklı cennet” olarak tanımlanıyor. Islak suyu ve orman manzarasıyla dikkat çeken göl, pek çok balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE PİKNİK VE KEŞİF İMKANI

Ziyaretçiler, göl kenarında piknik yaptıktan sonra patika yolları kullanarak bölgenin keşfine çıkma fırsatı buluyor. Doğal göl, her mevsim doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Hafta sonu gölü tercih eden Mustafa Burak Aykaç, ailesi ile bu bölgeden oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Yeşil Göl’de her türlü sosyal donatının bulunduğunu ifade eden Aykaç, “Ayder Yaylası’na gidemiyoruz ama gelip burada, Laçin’de, Yeşil Göl’de eğlenebiliyoruz.” dedi.

ULAŞIM RAHATLIĞI VE CENNET GİBİ DOĞA

Mücahit Mustafa Çatalpelit, Yeşil Göl’ün güzel bir doğaya sahip olduğunu vurguladı ve yolunun yeni yapılmasının ulaşım açısından bir problem yaratmadığını belirtti. Ailesiyle birlikte düzenli olarak Yeşil Göl’e geldiklerini anlatan Çatalpelit, “Şu anda il genelinde ormanlık alanda mangal yasak ama Yeşil Göl’de serbest. Hem suyu hem ormanı olan güzel bir yer. Sadece piknik için değil gezmeye de gelinebilir, kamp yapılabilir.” diye konuştu.