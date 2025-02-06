Yeşil GYO Yakın İzleme Pazarı’nda İşlemde

YEŞİL GYO PAYLARI YAKIN İZLEME PAZARI’NA ALINDI

Yeşil GYO payları, Borsa İstanbul tarafından Yakın İzleme Pazarı’na geçirilmiş durumda. Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada belirtilen bilgilere göre, “Payları Ana Pazar’da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket), konkordato talepli başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 05/02/2025 tarihli özel durum açıklaması dikkat alınarak;” şu kararlar alınmıştır: 1) “Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi’nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına,” 2) “Yönerge’nin 35. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Şirket paylarının işlem sırasının 06/02/2025 tarihinde kapalı kalmasına,” 3) “07/02/2025 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işleme açılmasına.”

YAKIN İZLEME PAZARI’NIN TANIMI

Yakın İzleme Pazarı, eski adıyla Gözaltı Pazarı olarak bilinen, mevcut düzenlemelere, standartlara ve finansal duruma göre gereklilikleri karşılamayan şirket hisselerinin incelendiği bir platformdur. Kamu yararını gözeterek, bu tür hisseler Borsa kotundan çıkarılır ve burada detaylı incelemeye tabi tutulur. Yakın İzleme Pazarı, yatırımcıları koruma amacı taşırken sürekli bilgi akışı sağlar.

YEŞİL GYO’NUN KONCORDATO SÜRECİ

Yeşil GYO, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato talepli başvurusunun ardından üç ay geçici mühlet aldı. Mahkeme, ayrıca konkordato sürecinin yönetimi için geçici konkordato komiserleri atanmasına ve çeşitli tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi. Şirket, konkordato başvurusunun temel nedeninin Innovia 4 projesine ilişkin imar sorunları olduğunu ifade etti. Bu süreçte, müşterilerden alınan 640 dairenin iadesi, şirketin ciddi bir nakit çıkışı yaşamasına neden oldu ve finansal dengesizlikler meydana geldi. Yeşil GYO, 16 milyar TL öz varlığını koruyarak, müşterilerin alacaklarını makul vadeye yaymayı ve Innovia 4 projesini tamamlamayı hedefliyor. Şirket, konkordato sürecinde faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve nakit akışını düzenlemek için çalışmalarına devam ediyor. Konkordato sürecinin nasıl gelişeceği ve şirketin borç yapılandırma planlarının şekillenmesi, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.