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Yeşil Kampüs Festivali Erciyes Üniversitesi’nde Başladı

YEŞİL KAMPÜS FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın “Çevre Tırı Projesi” çerçevesindeki “Yeşil Kampüs Festivali” Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) ilerleyen günlerde yapıldı. Etkinlik, ERÜ Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Marianne Molu Amfi Tiyatrosu’nda düzenlendi. Festivale, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, birçok akademisyen ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR ALTUN’DAN DAVET VE TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, iki gün boyunca çeşitli etkinliklerin olacağı festivale öğrencileri davet ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na katkılarından dolayı minnettarlığını ifade etti. Prof. Dr. Altun, ERÜ’nün UI GreenMetric sıralamasında Türkiye’de üçüncü sırada bulunduğunu belirterek, “Elimizden gelen gayretle kampüsümüzü daha da yeşillendirmeye ve sürdürülebilirliğini artırmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Konuşmasının ardından Rektör Altun, festival alanında kurulan stantları ziyaret ederek detaylı bilgi aldı.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğa dostu tırındaki etkinlik, vatandaşların ve katılımcıların çevreye olan duyarlılığını artırmayı amaçlayan farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları ve yarışmalarla dolu bir programla gün boyu sürdü. Festival, 14 Mart Cuma günü sona erecek.

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