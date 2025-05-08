Yeşil Pasaport Hakkında Yenilikler Var

YEŞİL PASAPORT DÜZENLEMESİ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Yeşil pasaport uygulamasıyla ilgili yapılan son açıklamalar, özellikle mali müşavirler gibi birçok meslek grubunun ilgisini çekiyor. Sosyal medya ve haber platformlarında hızla yayılan bu gelişmenin ardından, “Mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek mi?”, “Hangi meslek grupları yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Şimdi, yeşil pasaport düzenlemesinin kimleri kapsadığı ve mali müşavirlerin durumu hakkında detaylara bakalım.

MALİ MÜŞAVİRLERİN YEŞİL PASAPORT HAKKI

Mevcut yasal düzenlemelere göre, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler yeşil pasaport alma hakkına sahip olmuyor. Yeşil pasaport, genellikle devlet memurlarının, eski milletvekillerinin, bazı akademisyenlerin ve ihracatçıların gibi belirli koşulları sağlayan kişilere veriliyor. Ancak bu durumun değişeceğine dair son dönemde önemli adımlar atıldı. Özellikle, 15 yıl kıdemi olan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifleri sunulmuş durumda. Bu kanunlar yürürlüğe girerse, belirli kriterleri karşılayan mali müşavirler de yeşil pasaporttan yararlanabilecek.

YEŞİL PASAPORTU ALACAK DİĞER MESLEK GRUPLARI

Hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, hâlihazırda belli kamu görevlilerine ve bazı özel statüye sahip kişilere veriliyor. TBMM’ye sunulan ve komisyonda bekleyen yeni kanun teklifleriyle yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Eğer bu teklifler yasalaşırsa, belirli meslek grupları da yeşil pasaport hakkına sahip olabilecek. Uzmanlara göre, TBMM’den geçmesi beklenen bu tekliflerin yasalaşması durumunda yaklaşık 880 bin kişi daha yeşil pasaport alma hakkı elde edecek. Bu sayı, eş ve çocukların da dahil edilmesiyle daha da artabiliyor. Ancak İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin bu genişleme sebebiyle yeşil pasaporta vize uygulaması getirebileceği endişesiyle taleplere temkinli yaklaşıyor.