Yeşil Reçete İlaç Operasyonu: Beş Gözaltı

OPERASYONDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, yeşil reçeteye tabi ilaçların yasa dışı şekilde para karşılığında reçete edilmesi nedeniyle üçü sağlık personeli olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

ALINAN ÖNLEMLER VE OPERASYON DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yeşil reçeteye tabi ilaçların yasa dışı yollarla reçete edildiği belirlendi. Aydın ve Ordu illerinde düzenlenen operasyonda, Aydın’da tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) yakalandı. Ordu ilinde ise B.B.G. (26) ve S.G. (20) isimli şüphelilere operasyon yapıldı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLADI

Yakalanan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi (Uyuşturucu madde ticareti yapmak) kapsamında adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.