Yeşil Soğan Hasadı Beypazarı’nda Devam Ediyor

ANADOLU TARIMINDA YEŞİL SOĞAN HASADI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yeşil soğan hasadı devam ediyor. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, verimli tarım arazilerine sahip olan ilçede birçok sebze yetiştirildiğini ifade ediyor. İlçe genelinde 12 bin hektar alanda yeşil soğan hasadının sürdüğünü belirten Ateş, şunları söylüyor: “Beypazarı toprakları çok verimli. Havuç, marul ve yer elması üretiminde birinci sıradayız. 12 bin hektar arazide yeşil soğan üretiliyor. 30 bin ton ürün hasadı yapıyoruz.”

ÜRÜN PAZARLAMA VE DESTEK

Yeşil soğan hasadının devam ettiğini vurgulayan Ateş, ürünlerin İstanbul ve Ankara’da satıldığını aktararak, “Çiftçilerimize her türlü desteği sağlıyoruz.” diyor. Yeşil soğanın tarlada kilogram fiyatının 17-18 lira olduğunu belirten Ateş, “Rakam çok iyi.” şeklinde bir değerlendirme yapıyor.