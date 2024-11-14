“Yeşil Yakalı Meslekler Geleceği Şekillendiriyor”

SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM VE YEŞİL YAKALI MESLEKLERİN YÜKSELİŞİ

Sürdürülebilir iş gücü, yeşil işler ve yeşil yaka terimleri son yıllarda iş dünyasında dikkat çekiyor ve bu kavramlar giderek popüler hale geliyor. Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, yaptığı değerlendirmede, 2024 yılında çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan “Yeşil Yakalı Meslekler”in birçok firma tarafından aranan nitelikler arasına girdiğini belirtti. Yeşil ekonomi ve yeşil işlere geçişin temel sebebi ise iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı ısınma ve bunun istihdam üzerindeki olumsuz etkileri. Tarım ve inşaat sektörlerinin küresel ısınmadan büyük ölçüde etkileneceğini ifade eden Yeşildere, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sektör beklentilerine göre, yeni iklim politikaları ve taahhütler nedeniyle önümüzdeki yıllarda küresel olarak 24 milyon ‘Yeşil Yakalı’ iş oluşacak. 2024 yılında artış trendine giren, çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan ‘Yeşil Yakalı Meslekler’ birçok şirket tarafından aranan nitelikler arasına girdi bile” dedi.

YEŞİL YAKALI MESLEKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Yeşil Yakalı çalışanlar, elektrikli otomobil mühendisliği, yeşil tasarım uzmanlığı, hava kalitesi mühendisliği, solar teknisyenlik ve yenilenebilir enerji mühendisliği gibi birçok alanda bulunabiliyor. Murat Yeşildere, “Geri dönüşümcülük, dalga enerjisi üreticiliği, rüzgar enerjisi üreticiliği, gıda bilimi, toprak koruma uzmanlığı, çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, su kalitesi teknisyenliği, peyzaj mimarlığı, koruma bilimi, yeşil yatırımcılık gibi meslekler öne çıkacak” şeklinde konuştu. Güneş enerjisi, jeotermal enerji ve rüzgar, elektrik üretimi ile en büyük iş talebi artışına sebep olan alanlar olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji sektörlerinde yeni iş olanakları doğarken, fosil yakıtlara dayalı endüstrilerde iş gücü kaybı gözlemleniyor. Küresel ölçekli olarak işverenlerin yüzde 70’i, yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif bir şekilde işe aldıklarını veya almayı planladıklarını ifade ediyor. Bu durum, hali hazırda çalışan Mavi ve Beyaz Yakalı bireyler için yeni kariyer planlaması yapma fırsatı sunuyor.

YEŞİL YAKALI ÇALIŞANLARIN TEMİNİNDE ZORLUKLAR

Türkiye’deki büyük şirketlerin sanayiden finans kesimine kadar, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir istihdam politikalarını yıllık raporlar halinde açıklamaya başladığı bilgisi verilmekte. Murat Yeşildere, “Çoğunda iş ve yaşam koşulları, çevreye duyarlı iş süreçleri, daha az karbon ayak izi bırakma taahhütleri, yetenek geliştirme ve fırsat eşitliği gibi maddeler ana başlıklar olarak yer alıyor. Özetle şirketler, sürdürülebilirliğe ve yeşil iş alanlarına artarak yatırım yapıyorlar. Ancak, eğer iyi eğitim ve geliştirme programları uygulanamazsa ‘Yeşil Yakalı’ çalışanların bulunması dönüşüm süreçlerine engel olacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAMIN ÖNEMİ VE GÖREVLİLER

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeşil işleri çevresel sürdürülebilirlik gerektiren ekonomik faaliyetlere sahip ve insana uygun standartlarda çalışma koşulları sunan işler olarak tanımlıyor. Yeşildere, “Bu yüzden çalışanların sağlık ve refahını korurken verimli çalışmalarını sağlamak, sürdürülebilir istihdam demek. Bu iki tanımı birleştirdiğimizde ‘Yeşil İş’ kavramı ortaya çıkıyor. İşverenlerin, üniversitelerin ve mesleki eğitim kurumlarının müfredat ve programlarını iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre düzenlemeleri gerekiyor. Sadece özel sektör eğitim programları ile değil, üniversitelerin de bu alanlara yönelik yeni bölümler açması bir an önce sağlanmalı” diye ekledi.